TürkAkım ile Doğalgaz'da indirim bekleniyor

Türkiye son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi. Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vanalar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenen törende büyük açılış gerçekleşti. Türkiye'deki enerji çeşitliliği, akıllara doğalgaz faturalarını getirdi.

İndirimlerin Türkiye'de de yaşanması bekleniyor

Bilindiği üzere projede sona gelinmesiyle birlikte Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 5 indirim geldi. Benzer indirimlerin Türkiye'de de yaşanması bekleniyor.

Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya aktarılacak

Toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım'dan gelecek gazın yarısı Türkiye'de kullanılacak, diğer yarısı olan 15,75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda TürkAkım'ın ülkenin toplam tüketiminin üçte birini karşılaması öngörülüyor.

Hükümetlerarası anlaşma imzalandı

İlk kez 2014 yılında Rus Lider Putin tarafından dile getirilen projenin hayata geçmesi için 10 Ekim 2016'daki Dünya Enerji Kongresi esnasında hükümetlerarası anlaşma imzalandı.Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlaması öngörülen proje, Türkiye'ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.

Dolar TL dengesi

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, fiyatların yavaş yavaş düşebileceğini bunun 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşebileceğini savunuyor. Fiyatların değişmesindeki önemli unsurlardan biri de dolar ile TL arasındaki denge.Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanması, fiyatlarda düşüşü hızlandırabilecek faktörlerden biri.

Enerji konusunda yaptığı araştırmalarla bilinen Rahmi İncekara, TANAP projesinin hayata geçmesinin ardından şu açıklamaları yapmıştı: "Daha fazla kaynak oluşturduğunuzda doğal olarak fiyatların bir düşüsün söz konusu olur. Yavaş yavaş fiyatların düşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü petrolde 1 haftada belki fiyatlar yansıyor ama doğalgazda fiyatlara biraz daha geç yansıyor.

Doğalgaz fiyatlarında normalleşme süreci başlayabilir

Dolayısıyla Türkiye'nin doğalgazda kaynak çeşitliliğini artırması demek aynı zamanda fiyatların uzun vadeli olarak düşüşünü ifade eder. Kaynakları daha da fazla artırmakta fayda var. Burada doların da fiyatı önemli. Doların TL karşısında yukarı çıkması buna mani olabilir. Doğalgaz fiyatlarında normalleşme süreci başlayabilir.

Fiyatlar daha da ucuzlayacaktır

Küresel aktörlerde de oynama söz konusu olmazsa, 6 aylık ya da 1 yıllık sürecin ardından doğalgaz fiyatlarının aşağıya düşeceğini söylüyoruz. Bu şekilde devam edersek fiyatlar daha da ucuzlayacaktır.".