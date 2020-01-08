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Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü

Zincirlikuyu'daki Zorlu Center AVM'de Beymen Morini Kafe'nin çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı
 08 Ocak 2020 16:55
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Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu AVM'de Beymen Morini Kafe'nin asma tavanı 15.45'te kafede oturanların üzerine çöktü.

3 KİŞİ YARALANDI

Çökme sonucu kafede bulunanlardan 3'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevkedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


AVM'de kafenin çatısı çöktü..3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
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