Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|08 Ocak 2020 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9740
|5,9750
|5,9480
|5,9490
|Avro
|6,6630
|6,6640
|6,6160
|6,6170
|Sterlin
|7,8200
|7,8590
|7,7930
|7,8320
|İsviçre Frangı
|6,1390
|6,1700
|6,1190
|6,1490
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9400
|6,0000
|5,9350
|5,9950
|Avro
|6,6400
|6,7100
|6,5950
|6,6650
|Sterlin
|7,7540
|7,9050
|7,7240
|7,8720
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