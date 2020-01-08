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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 08 Ocak 2020 17:17
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9740 5,9750 5,9480 5,9490
Avro 6,6630 6,6640 6,6160 6,6170
Sterlin 7,8200 7,8590 7,7930 7,8320
İsviçre Frangı 6,1390 6,1700 6,1190 6,1490
ANKARA
ABD Doları 5,9400 6,0000 5,9350 5,9950
Avro 6,6400 6,7100 6,5950 6,6650
Sterlin 7,7540 7,9050 7,7240 7,8720
Anadolu Ajansı
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