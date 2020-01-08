Altın'da gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 liradan işlem gördü
|08 Ocak 2020 17:34
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|301,10
|301,30
|301,60
|301,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.984,00
|2.005,00
|1.988,00
|2.009,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|274,60
|278,60
|275,00
|279,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.939,00
|1.959,00
|1.942,00
|1.962,00
|Yarım Ziynet
|970,00
|980,00
|971,00
|981,00
|Çeyrek Ziynet
|485,00
|490,00
|486,00
|491,00
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