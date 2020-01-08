THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı
|08 Ocak 2020 17:47
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
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