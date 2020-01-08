1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine aralıkta açık verdi

Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.
 08 Ocak 2020 18:08
Yazdır
Hazine aralıkta açık verdi

Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 72 milyar 520 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 785 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 106 milyar 71 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 713 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 33 milyar 552 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde 36 milyar 765 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 263 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 406 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 21 milyar 5 milyon lira azaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
08 Ocak 2020 12:16		 Evi, arsası, dükkanı olanlar dikkat! Değerleme tarifesi değişti
08 Ocak 2020 10:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi
07 Ocak 2020 16:54		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi
07 Ocak 2020 12:44
SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi
07 Ocak 2020 11:12		 100 bin konuta 970 bin talep
07 Ocak 2020 08:22
Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
04 Ocak 2020 21:16		 En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 20:53
Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor
04 Ocak 2020 14:19		 En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - Kartondan bilgisayar yapan öğretmen: Okulda bilgisayar yok gibi haberler yapılması üzücü18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - Erdoğan ve Putin'den, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı18:08 - Hazine aralıkta açık verdi17:59 - Muğla'da geçen yıl 633 şüpheliye FETÖ'den dava açıldı17:47 - THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak17:41 - İYİ Parti'den 'ABD-İran gerginliği' değerlendirmesi17:39 - Ölen kadının organları nakledilen 3. kişi de öldü17:36 - Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yaptı17:34 - Altın'da gün sonu fiyatları
17:31 - Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'dan açıklama17:26 - Polisin eylemciye yardımını darp gibi yansıtan kişi salıverildi17:17 - Gün sonu döviz fiyatları17:13 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişiye adli kontrol17:02 - Lise öğrencisi Müjdenur'un mektubuna 2 bin kitapla cevap16:55 - Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü16:52 - Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı16:47 - TürkAkım ile Doğalgaz'da indirim bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece gölgenin rahatına bak 1
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 2
james nunnally 1
haydari 1
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 2
süleymani'nin cenaze töreni 6
psikolg 3
Simon fallette 1
gram altın 5
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 4
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam