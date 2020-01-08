Hazine aralıkta açık verdi
|08 Ocak 2020 18:08
|Yazdır
Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 72 milyar 520 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 785 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 106 milyar 71 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 713 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 33 milyar 552 milyon lira açık verdi.
Aralık ayında nakit dengesinde 36 milyar 765 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 263 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 406 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 21 milyar 5 milyon lira azaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
08 Ocak 2020 12:16
|Evi, arsası, dükkanı olanlar dikkat! Değerleme tarifesi değişti
08 Ocak 2020 10:30
|Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi
07 Ocak 2020 16:54
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi
07 Ocak 2020 12:44
|SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi
07 Ocak 2020 11:12
|100 bin konuta 970 bin talep
07 Ocak 2020 08:22
|Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
04 Ocak 2020 21:16
|En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 20:53
|Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor
04 Ocak 2020 14:19
|En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 11:40