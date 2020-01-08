MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanık hakim karşısında
|08 Ocak 2020 18:52
|Yazdır
Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmanın bugünkü oturumunda, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklu M.İ. ile meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların tutukluluğa ilişkin savunmalarının alındığı öğrenildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.
MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye kaldırıldı
08 Ocak 2020 18:42
|Ölen kadının organları nakledilen 3. kişi de öldü
08 Ocak 2020 17:39
|Polisin eylemciye yardımını darp gibi yansıtan kişi salıverildi
08 Ocak 2020 17:26
|Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü
08 Ocak 2020 16:55
|Mutfak tüpü patladı, bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı
08 Ocak 2020 16:26
|EGM'den İyi Partili vekile suç duyurusu
08 Ocak 2020 16:15
|Sahte sağlık raporu operasyonu: 11 gözaltı
08 Ocak 2020 16:12
|Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış
08 Ocak 2020 13:56
|Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
08 Ocak 2020 13:52
|Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı
08 Ocak 2020 13:19