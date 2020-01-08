Karabük'te bir ilçede okullar tatil edildi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
|08 Ocak 2020 19:07
|Yazdır
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi dahil) 9 Ocak Perşembe günü (yarın) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
07 Ocak 2020 21:22
|14 ilimizde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
06 Ocak 2020 08:45
|Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli
05 Ocak 2020 19:53
|Türk üniversitelerinin hedefi 350 bin yabancı öğrenci
05 Ocak 2020 16:57
|İş dünyası isteyecek, Uludağ Üniversitesi eğitecek
05 Ocak 2020 15:19
|500 öğrenci deneme sınavında ter döktü
04 Ocak 2020 16:16
|Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
03 Ocak 2020 19:46
|Doğa Koleji'nden sonra bir Kolej'de daha maaş krizi patlak verdi
03 Ocak 2020 17:12
|Uluslararası Öğrenciler Liselilerle Buluşuyor!
02 Ocak 2020 18:36
|SETA'dan '2019'da Eğitim ve Sosyal Politikalar' raporu
31 Aralık 2019 21:06