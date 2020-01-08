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Ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor

İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışma sonucu üretilen ve başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mor ekmek, Malatya ve Ankara'dan sonra Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üretilmeye başlandı. Fırıncı Ahmet Ceyhan, İl Genel Meclis toplantısında kamuoyuna tanıttığı ekmek için ciddi talepler olduğunu ve siparişlere zor yetiştiklerini söyledi.
 08 Ocak 2020 19:24
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Ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 kuşak fırıncılık yapan Ahmet Ceyhan, İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen mor ekmeği Edirne'de de üretmeye başladı. Prof.Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından 20 binin üzerine deney sonucunda fonksiyonel gıda türünde üretilen ekmek için 10 gün önce üretmeye başladıklarını söyleyen Ceyhan, Malatya ve Ankara'dan sonra Edirne'nin Türkiye'de bu ürünü üreten üçüncü şehir olduğunu söyledi. Ceyhan, mor ekmeği İl Genel Meclis toplantısında kamuoyuna tanıttı.

'RENGİNİ VEREN MADDE ANTOSİYANİN'

Mor ekmeğin, renginin kaynağının antosiyanin isimli bir madde olduğunu dile getiren Ceyhan, "Mor ekmek de içerisinde yüksek oranda antosiyanin dediğimiz maddeler içermektedir. Bu antosiyaninler bitkilere renk veren kısımların ileri teknoloji uygulanarak ayrıştırılmasından sonra ortaya çıkan 'mor miks' adı verilen tozlardan oluşuyor. Bize mor miks dediğimiz madde toz halinde geliyor, biz bunu yüzde 65 tam buğday unu, yüzde 29,5 beyaz una ilaveten yüzde 6,5 da mor miks katarak bildiğimiz usullerle ekmeğimizi üretiyoruz" dedi.

'ÇOK CİDDİ TALEP VAR'

Ekmeği yaklaşık 3 hafta önce üretmeye başladıklarını söyleyen üretici Ceyhan, "Yaklaşık 1 ay önce bu mor miksi üreten ekibe ulaştım ve 3 hafta önce yapıp satışa sunduk. Tabii onun öncesinde 10 gün kendimiz ürettik. Denedik, yakınlarımıza tavsiye ettik, şeker hastalarına verdik. Olumlu dönüşler olunca üretmeye karar verdik. Şu anda Edirne'de seri üretime başladık. Şu anda da ciddi talepler var. Ciddi geri dönüşler başladı. Her gün olumlu haberler alıyoruz. Günde 200 civarında üretiyoruz ve siparişlere zor yetişiyoruz" diye konuştu.

Ekmeğin en büyük faydasının ise şeker hastalığına iyi gelmesi olduğunu belirten Ceyhan, "Şeker hastalığını baskılaması en büyük özelliği. Bu hastalığa çok iyi geliyor. Çocuklarda zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği söyleniyor. Mor renkli pigmentlerin de dünyadaki sağlık alanında çok faydalı olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bu ekmek ilk önce Malatya'da üretildi, daha sonra Ankara'da, biz de Edirne olarak üçüncü üreten iliz. Halen Türkiye genelinde yayılmaya devam ediyor" dedi.
DHA
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