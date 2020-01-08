Trump: Saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı
ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
|08 Ocak 2020 19:31
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ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini ifade etti.
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