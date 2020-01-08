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Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP'den istifa etti

CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün CHP'den istifa etti.
 08 Ocak 2020 19:33
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Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP'den istifa etti

CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün CHP'den istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sibel Aygün'ün istifa dilekçesi sunuldu. Aygün'ün sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin dilekçe de mecliste okutuldu.

Toplantıda, Denetim Komisyonuna gizli oy usulü seçim yapıldı.

Belediye Meclisi'nin oturumu, komisyon raporları ve önergelerin oylanmasıyla sona erdi.

Yavaş, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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