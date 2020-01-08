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THY, Irak ve İran seferlerini tedbir için askıya aldı

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla askıya aldı.
 08 Ocak 2020 19:38
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THY, Irak ve İran seferlerini tedbir için askıya aldı

Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Anadolu Ajansı
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