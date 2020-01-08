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Kirası uygun diye tuttuğu ev başına yıkıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca Birol Durukan ile oğlu Sonat Durukan'ın oturduğu binanın üst 2 katının bir bölümü yıkıldı. Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu, zemin kattaki dairenin balkonu ve bahçesine gürültüyle düştü. Bina, giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu, apart otele yerleştirildi.
 08 Ocak 2020 19:43
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Kirası uygun diye tuttuğu ev başına yıkıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca Birol Durukan ile oğlu Sonat Durukan'ın oturduğu binanın üst 2 katının bir bölümü yıkıldı. Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu, zemin kattaki dairenin balkonu ve bahçesine gürültüyle düştü. Bina, giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu, apart otele yerleştirildi.

Olay, bu sabah, Alanya'nın sahil kıyısındaki Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak'ta bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan, 4 katlı, 17 dairelik 2 bloktan oluşan Denizkent Sitesi'nde meydana geldi. Bloklardan birinin üst 2 katının bir bölümü, büyük gürültüyle yerinden koparak, düştü. Dev beton parçalar, binanın zemin katında babası Birol Durukan ile birlikte oturan Sonat Durukan'ın dairesinin balkonu ve bahçesi ile yan binanın bahçesine düştü. Çevre sakinlerinin panik yaşamasına yol açan olayın ardından ihbarla gelen itfaiye ekipleri, binada oturan Durukan ailesini çıkararak, giriş- çıkışları şeritlerle kapattı. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise Durukan ailesi ve köpeklerini ilçede bulunan apart otele yerleştirdi.

'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Binanın üst katları yıkıldığı sırada evde olduklarını belirten Sonat Durukan, çökmenin gürültüsüyle panik yaşadıklarını söyledi. Binaya 1 yıl önce taşındığını, babası ve 2 köpeği ile yaşadığını aktaran Durukan, "Alanyalıyım ve burada şarkıcılık yapıyorum. Bu bina kentsel dönüşüme girecek. Biz zemin katta yaşıyoruz, üst katlar malum çürümüştü. Bu sabah üst kat yıkıldı ve büyük gürültüyle uyandık. İtfaiye geldi ve girmemizin yasak olduğunu söylediler ama sosyal hizmetleri bekliyoruz şu an. Tak, diye evi boşaltamam. Yardım istedik" dedi.

DAİREYİ UCUZ, DİYE TUTMUŞ

Eve kira ücretinin uygun olması nedeniyle taşındığını anlatan Sonat Durukan, "Kirası uygun ve seviyorum; bahçeli, müstakil ev. Ben taşındığımda apartmanda başka kimse yaşamıyordu. Toplam 17 dairelik apartman ama sadece biz yaşıyoruz. Ben müzisyen olduğum için rahatça provalarımı yapabiliyordum. Hayvanlarım da olunca bahçesini kullanıyordum. En üst kat olduğu gibi yıkıldı. Alanya'da maşallah, kiralar da çok pahalandığından aniden göçemem. Sosyal hizmetlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

DHA
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