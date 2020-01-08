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MEB'de Genel Müdür değişimi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi oldu.
 08 Ocak 2020 19:58
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MEB'de Genel Müdür değişimi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi oldu.

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili yürütmekte olduğu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini 08.01.2020 tarihi itibari ile Mehmet Nezir Gül'e devretti.
Memurlar.Net
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