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MEB'de Genel Müdür değişimi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi oldu.
|08 Ocak 2020 19:58
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi oldu.
Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili yürütmekte olduğu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini 08.01.2020 tarihi itibari ile Mehmet Nezir Gül'e devretti.
Bugün veda ettiğim genel müdürlükte son imzamı Van Erciş'te şehit olan Ahmet Haluk Dursun hocamız için attık. Erciş Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Bilim Sanat Merkezi hayırlı olsun. pic.twitter.com/yVkvJXoeC7Ahmet Emre Bilgili (@aebilgili) January 8, 2020
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