Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
|08 Ocak 2020 19:53
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, tutuklu sanıkların ara karara yönelik tahliye ve dava dosyasına yeni delillerin dahil edilmesine ilişkin talebi alındı.
Davanın 10 Ocak'ta görülecek duruşmasında, mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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