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Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı

Rolls-Royce Motor Cars 2019 yılında, yıllık yüzde 25 artışla ve dünya çapında 50'den fazla ülkedeki müşterilerine toplam 5 bin 152 otomobil teslim ederek 116 yıllık en yüksek satış rakamıyla kendi rekorunu kırdı.
 08 Ocak 2020 20:03
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Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "2019'da yüzde 25 büyüme sağladığımız için mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl Cullinan SUV için dünya çapında aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2020'de istikrar kazanması bekleniyor"dedi.

Önemli global pazarlarının her birinde önemli satış artışı bildiren şirket, Kuzey Amerika üst düzey konumunu (küresel satışların yaklaşık üçte biri) ve ardından Çin ve Avrupa'yı (İngiltere dahil) korudu. Rekor satış sonuçları elde eden ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Katar ve Japonya yer aldı.

Şirket satışlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu :

"Phantom, Dawn ve Wraith yıl boyunca yoğun talep görüldü.

"Cullinan tarihteki en hızlı satan yeni Rolls-Royce modeli haline geldi.

"Kasım 2019'da marka, Ghost, Dawn ve Wraith varyantlarının yanı sıra Cullinan Black Badge ilavesi ile tamamladı.

"Yılın özel sipariş olayları arasında Zenith Koleksiyoncusunun Rolls-Royce Ghost Sürümü vardı. Sadece 50 örnekle sınırlı olan araç, Ghost'un 11 yıllık varlığını göstermek için oluşturuldu.

"Bespoke ürününe eklenen yeni aksesuarlar arasında olağanüstü Rolls-Royce Şampanya Sandığı da vardı.

"Rolls-Royce Home'daki işgücü 2003 yılında Rolls-Royce'un Küresel Lüks Üretim Mükemmelliği Merkezi'nin açılmasından bu yana en yüksek seviyede.

"Bu yıl, Goodwood'daki Rolls-Royce Home'daki üretim tesisine önemli miktarda yeni yatırım yapıldı ve şirketin hem İngiltere operasyonlarına olan bağlılığını hem de önümüzdeki yıllardaki canlı görünümü yeniden teyit edildi."
DHA
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