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Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın öğrenciler ile kar topu oynamasının ardından, "Harput'ta öğrencilerimizle kartopu oynadım. İsabet ettirselerdi kar tatili yapacaktım." şeklinde attığı esprili tweet büyük beğeni topladı.<
 08 Ocak 2020 20:11
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Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın öğrenciler ile kar topu oynamasının ardından, "Harput'ta öğrencilerimizle kartopu oynadım. İsabet ettirselerdi kar tatili yapacaktım." şeklinde attığı esprili tweet büyük beğeni topladı.

Vali Kaldırım, kentte etkisini gösteren kar yağışı sonrası tarihi Harput Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Tarihi mahallede bulunan Elazığ Müftülüğü Harput Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kuran Kursu'nu da ziyaret eden Kaldırım, burada eğitim gören öğrencilere yakın ilgili göstererek bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin kar topu oynama isteğini geri çevirmeyen Vali Kaldırım, onlarla kar topu oynadı.

Vali ile öğrencilerin kar topu oynaması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Vali Kaldırım'ın, "Harput'ta öğrencilerimizle kar topu oynadım. İsabet ettirselerdi kar tatili yapacaktım." şeklindeki esprili tweeti büyük beğeni topladı.

Vali Kaldırım'a bazı takipçilerinin "18. saniyede mavi montlu çocuk isabet ettirmiş", "Mavili çocuğun hakkını yemeyin Sayın Valim, isabet etmiş gibi görünüyor." şeklindeki tweetlerine, "Ben hissetmedim, VAR'a gider bu, tartışmalı." şeklinde yanıt verdi.

Anadolu Ajansı
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