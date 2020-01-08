Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi
|08 Ocak 2020 20:15
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Antalya'nın Alanya ilçesi kaymakamlığınca bir grup hayırseverin desteğiyle, İzmir Adliyesi'ne 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası için alınan otomobil törenle teslim edildi.
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, törende yaptığı konuşmada, Sekin'in kahramanlığı sayesinde büyük bir facianın önlediğini hatırlattı.
Kahraman polis memuru Sekin'in saldırı sırasında hainlere gereken cevabı verdiğini belirten Harputlu, "Onun dışında çok daha önemli bir özelliği var Fethi'nin. Fethi gerçekten kişiliğiyle, kimliğiyle, insanlığıyla dört dörtlük bir kardeşimizdi. Adliyeye gelen herkese yardım etmiş, bu sayede de hem İzmir'in hem de İzmirlilerin gönlünü kazanmış bir kardeşimizdi." dedi.
Harputlu, Sekin'in tüm Türkiye'nin gönlünü kazandığını vurguladı.
Şehit Sekin'in babasının daha önce Elazığ'dan Aydın'daki bir törene giderken ilçeye uğradığını ifade eden Harputlu, "Bu sırada şehit babasının geldiği araba emniyet müdürümüzün içine sinmemiş ki bunu dile getirdi. Alanya, Türkiye'nin en hayırsever insanlarının yaşadığı yer. Bunu da en kısa sürede gerçekleştirdik." diye konuştu.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, böyle evlatlar yetiştiren bir milletin mensubu olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı da şehidin babasını ağırlamaktan onur ve şeref duyduklarını ifade etti.
- "Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar"
Şehit polisin babası Mehmet Zeki Sekin de şehidiyle gurur duyduğunu söyledi.
Bunun tüm Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Sekin, "Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Fethi Sekin'in kahramanlığı kalplere sığmaz. Alanya halkına, kaymakam, emniyet müdürü ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Harputlu tarafından baba Sekin'e "23 FS 223" plakalı son model otomobilin anahtarı verildi.
Törene, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin de katıldı.
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