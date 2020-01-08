Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki
|08 Ocak 2020 20:21
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında "kasten yaralama" suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inandıklarını belirtti.
Bakan Selçuk, söz konusu karara karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık Ozan Çeltik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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