Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde önceki dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Yılmaz Navruz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
|08 Ocak 2020 20:36
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde önceki dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Yılmaz Navruz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yıldızeli'nin önceki dönem Belediye Başkanlığını yapan Yılmaz Navruz, akşam saatlerinde ilçedeki çiftlik evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Navruz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis olan ve baş komiser olarak emekli olan Navruz, 2014 seçimlerinde MHP'den Yıldızeli Belediye Başkanı seçilmiş ve seçildikten sonra AK Parti'ye geçmişti. Navruz evli ve 4 çocuk babasıydı.
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