1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı

Ordu'da eşinden öğrendiği mobilya döşemeciliğinde ustalaşarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan 40 yaşındaki Saliha Öztürk, mesleğini severek yapıyor.
 08 Ocak 2020 20:46
Yazdır
Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı

Ordu'da mobilya döşemeciliği yapan Erdal Öztürk ile 1994 yılında evlenen Saliha Öztürk, eşine kırlent dikimi, koltuk kumaşı sökümü gibi işlerde yardım etmeye başladı. Zamanla mobilyaların işçiliğindeki matkap ve kesim makinesi gibi aletleri kullanmayı da öğrenen Öztürk, eşiyle Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde açtıkları dükkanda çalıştı.

Çiftin işlerini büyütmeye karar vermesi üzerine Saliha Öztürk, 7 yıl önce KOSGEB desteğiyle teşhir ve atölyeden oluşan iki katlı iş yeri açtı.

Aldığı destekle makine ve ekipmanını da yenileyen Öztürk, artık patronu olduğu mesleğinde yeni kadın ustaların yetişmesini hedefliyor.

Üç çocuk annesi Saliha Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine destek amacıyla başladığı meslekte bir şeyler başarabildiğini gördüğünü belirterek, severek ve keyif alarak yaptığı işi sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Eşinin de kendisine güvendiğine işaret eden Öztürk, iş yerlerini açmalarının ardından Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Projesi kapsamında gittiği kurstan sertifika aldığını aktardı.

Öztürk, kursun ardından KOSGEB desteğiyle iş yerlerini yenilediğini kaydederek, "Bu sefer eşimden patronluk bana geçmiş oldu. 20 yıldan beridir bu işin içerisindeyim. 13 yıl eşimin yanında çalıştım, son 7 yıldan beri de kendi işletmemi çalıştırıyorum. Ben patron oldum, eşim çalışan oldu." ifadesini kullandı.

"Ustalık açısından eşimin her zaman arkasındayım"

51 yaşındaki Erdal Öztürk de 14-15 yaşlarında başladığı mesleğe, eşiyle omuz omuza devam ettiklerini anlatarak, "Allah'a çok şükür iyi gidiyor. O da öğrendi, ben şu an işçisiyim zaten. Bütün dükkanın giderini, gelirini ona emanet ettim. İki de çırağımız var. Üç çocuğumuz var, evimizi bu şekilde geçindiriyoruz." diye konuştu.

Öztürk, ustalık açısından eşinin her zaman arkasında olduğuna vurgu yaparak, kadınların bu işte daha başarılı olabildiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi
08 Ocak 2020 21:32		 Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı
08 Ocak 2020 21:28
Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
08 Ocak 2020 20:36		 Mersin'e şehit ateşi düştü
08 Ocak 2020 20:31
Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi
08 Ocak 2020 20:15		 Kirası uygun diye tuttuğu ev başına yıkıldı
08 Ocak 2020 19:43
Ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor
08 Ocak 2020 19:24		 Çift kol nakilli Yusuf'un tırnakları uzamaya başladı
08 Ocak 2020 19:19
THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak
08 Ocak 2020 17:47		 Lise öğrencisi Müjdenur'un mektubuna 2 bin kitapla cevap
08 Ocak 2020 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi21:28 - Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı21:24 - 'Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir'21:20 - Pegasus, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu21:16 - Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır21:11 - Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci21:06 - 'Bilinmeyen numaralara' 587 milyon lira harcandı21:01 - Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı20:56 - Bankalardan tarihi kasım ayı karı20:51 - Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı
20:46 - Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı20:41 - TİM Başkanı, AA Finans Masası'na konuk olacak20:36 - Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti20:31 - Mersin'e şehit ateşi düştü20:26 - Erdoğan'dan TürkAkım Projesine ilişkin paylaşım20:21 - Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki20:15 - Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi20:11 - Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kibariye'li limonata reklamı 1
böcek korkusu 1
boğazlı kazak 5
gmail hesabını davetiye ile almak 2
ekpe udoh 1
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 2
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
Kezzaplı saldırı 2
bioritmik saat 3
geçen ayın enleri 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam