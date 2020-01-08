1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci

Maç başına 2,91 gol atılan Süper Lig, gol ortalaması konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca Almanya Birinci Futbol Ligi'ne geçildi.
 08 Ocak 2020 21:11
Yazdır
Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci

İlk yarının tamamlandığı Süper Lig 2019-2020 sezonundaki karşılaşmaları izleyenler, İtalya (Serie A), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerindeki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.

Maç başına 2,91 gol atılan Türkiye ligi, bu alanda Serie A (2,88), Premier Lig (2,79), La Liga (2,6) ve Ligue 1'in (2,49) önünde yer aldı.

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol, son 2 haftada kaydedildi. 17. haftada 37, 16. haftada ise 36 defa fileler havalandı.

En gollü maçlar Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın

Futbolseverler, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında bol gol izledi.

28 gol atıp 32 gol yiyen Gençlerbirliği ve 26 gol atıp 34 gol yiyen Kasımpaşa'nın müsabakalarında 3,53 gol ortalamasına ulaşıldı.

İlk yarının gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 38 golle Galatasaray'ın maçları oldu. Galatasaray'ın (attığı 23, yediği 15) karşılaşmaları ortalama 2,23 golle bitti.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un (attığı 35, yediği 16) oynadığı karşılaşmalarda da ortalama 3 gol atıldı.

Almanya ligi zirvede

Devre arasına Leipzig'in 2 puan farkla zirvede girdiği ancak önceki haftalarda Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da liderliğe yükseldiği Almanya Birinci Futbol Lig (Bundesliga), 3,21 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geçti.

Almanya liginin "en gollü lig" unvanını almasına en büyük katkıyı, maçları 68'er (ortalama 4) gole sahne olan Leipzig (attığı 48, yediği 20) ve Bayern Münih (attığı 46, yediği 22) yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır
08 Ocak 2020 21:16		 Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi
08 Ocak 2020 14:50
EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!
07 Ocak 2020 23:23		 Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
07 Ocak 2020 21:57
Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06		 Burak'tan Arda ve Cenk açıklaması: Tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur
07 Ocak 2020 14:50
Başakşehir, Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
07 Ocak 2020 12:11		 İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret
05 Ocak 2020 22:37
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
05 Ocak 2020 18:30		 Futbolcular kavga etti, polis havaya ateş açarak sonlandırdı
05 Ocak 2020 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi21:32 - Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi21:28 - Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı21:24 - 'Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir'21:20 - Pegasus, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu21:16 - Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır21:11 - Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci21:06 - 'Bilinmeyen numaralara' 587 milyon lira harcandı21:01 - Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı20:56 - Bankalardan tarihi kasım ayı karı
20:51 - Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı20:46 - Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı20:41 - TİM Başkanı, AA Finans Masası'na konuk olacak20:36 - Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti20:31 - Mersin'e şehit ateşi düştü20:26 - Erdoğan'dan TürkAkım Projesine ilişkin paylaşım20:21 - Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki20:15 - Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece gölgenin rahatına bak 1
süleymani'nin cenaze töreni 6
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
kibariye'li limonata reklamı 1
virüslü organ 1
Avustralyadaki yanginlar 3
haydari 1
Sibel ünli 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 3
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak
Danıştay 6 Hizmetli Personel Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam