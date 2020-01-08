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Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, teklif gelmesi durumunda boş mukaveleye imza atabileceğini söyledi.
 08 Ocak 2020 21:16
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Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde forma giydiği 14 maçta 2 gol atan Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası hazırlıklarının verimli geçtiği belirten Tolga Ciğerci, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey iyi gidiyor. 2020'ye iyi başlayacağız. İnşallah her şeyin hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Tolga, bir basın mensubunun "Boş mukaveleye imza atarım demecin vardı. Bu doğru mu?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar tabii ki o şekilde imza atarım. Burada çok mutluyum." şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında koydukları hedeflere emin adımlarla ilerlemek istediklerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Bir hedefim var. Beş ay sonra bu takımla şampiyon olmak istiyorum. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmasın. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah hep beraber başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes milli takım kararını kalbiyle versin"

Kariyerine Almanya'da başlayan Tolga Ciğerci, bu ülkede yetişen Türk futbolcuların Türkiye ve Almanya Milli takımları arasında yaptıkları tercihle ilgili şunları kaydetti:

"Herkesin farklı düşüncesi var. Ben kalbimle A Milli Takım'ı seçtim. Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. Ahmed Kutucu bizi seçti. Çok iyi bir futbolcu bizim için. Herkes bu kararı kalbiyle versin. Benim hedefim hep A Milli Takım'dı. Türk'üm ve Türkiye için oynamak istiyordum. İnşallah yine milli takıma çağrılırım."

Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'da oynadığı dönemde yanlış tedavi edildiği için sakatlığının uzadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Fazla konuşmak istemiyorum. Maçlara çıkabildim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik ekip ve takım doktorlarının sayesinde sahalara geri dönebildim. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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