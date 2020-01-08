Pegasus, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu
Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.
|08 Ocak 2020 21:20
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Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.
Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.
Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.
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