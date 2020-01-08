Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet memurlarının devletin vatandaşa görünen yüzü olduğunu ifade eden Geylan, "Devlet memuru, devletin vatandaşa görünen yüzüdür. Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir" ifadelerini kullandı.

"Şubat ayında ek 40 bin atama daha talep ediyoruz"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu çok iyi anladıklarını ama eğitimde tasarruf yapılamayacağını söyleyen Geylan, "Çünkü eğitim, işlevi itibarı ile ülkemizin geleceğini tayin eden bir süreçtir. Hele ki öğretmen atamasından asla tasarruf yapılamaz. Büyük binalar yapabilirsiniz, bu binaları en son teknoloji ile donatabilirsiniz ancak öğretmeniniz yok ise yapılan tüm yatırımlarınız heba olur. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum; 20 bin atamanın yanında Şubat ayında ek 40 bin atama daha talep ediyoruz" dedi.

Öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu savunan Geylan, şunları kaydetti:

"Sendikamızın yaptığı ücretli öğretmen araştırmasında 81 ilde 81 bin ücretli öğretmen çalıştırıldığını, 69 ilde de 103 bin 550 öğretmen ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Şayet norm kadro açığında 12 ilden daha veri gelse idi, öğretmen açığının çok daha fazla olduğunu görecektik. Bir yanda 100 binin üzerinde öğretmen açığı, 81 bin ücretli öğretmen görevlendirmesi, diğer yanda Şubat ayında yapılacak sadece 20 bin atama. Bu, kabul edilemez" diye konuştu.