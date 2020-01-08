Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı
|08 Ocak 2020 21:28
|Yazdır
YOZGAT'ta, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 1500 kişilik arabaşı çorbası ve hamuru, halka ikram edildi.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl geleneksel düzenlediği '7'nci Arabaşı Şöleni' Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Şölen kapsamında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı kentin yöresel lezzetlerinden arabaşı çorbası ve hamuru, vatandaşlara ikram edildi. Vali Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse de ikram edilen çorbadan içti. Vali Çakır, arabaşının kentin milli çorbası olduğunu söyleyerek, "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Yozgat'ın hem testi kebabı, hem arabaşı marka lezzetleridir. Biz bunları yaşatmak istiyoruz" dedi.
Şölende ilk kez arabaşı çorbası içen ilkokul öğrencileri de, çorbayı çok beğendiklerini söyleyerek mutluluklarını ifade ettiler. Şölende öğrenciler ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi
08 Ocak 2020 21:32
|Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı
08 Ocak 2020 20:46
|Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
08 Ocak 2020 20:36
|Mersin'e şehit ateşi düştü
08 Ocak 2020 20:31
|Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi
08 Ocak 2020 20:15
|Kirası uygun diye tuttuğu ev başına yıkıldı
08 Ocak 2020 19:43
|Ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor
08 Ocak 2020 19:24
|Çift kol nakilli Yusuf'un tırnakları uzamaya başladı
08 Ocak 2020 19:19
|THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak
08 Ocak 2020 17:47
|Lise öğrencisi Müjdenur'un mektubuna 2 bin kitapla cevap
08 Ocak 2020 17:02