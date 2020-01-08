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İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi

İran'ın, ABD'nin Irak'ta bulunan El Esad Hava Üssüne yönelik düzenlediği füze saldırılarından yeni görüntüler geldi.
 08 Ocak 2020 21:36
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İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi

İran, ABD'nin suikastla öldürdüğü General Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde Donald Trump yönetimine misillemelerine başladı. Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üs, sabaha karşı füzelerle vuruldu. CNN'de yer alan habere göre, görüntülerde İran'ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor. Planet Labs'tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.

TRUMP "BAZI HASARLAR VAR" DEMİŞTİ

İran'ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi" ifadesini kullandı.

İRAN'IN ABD ÜSLERİNE SALDIRISI

İran, gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.

İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin ölüdrdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını "yüzlerine tokadı indirdik" şeklinde nitelendirdi; Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin "direnişe yol açtığını" belirterek "Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğiliyorum" dedi.
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