İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi
|08 Ocak 2020 21:36
|Yazdır
İran, ABD'nin suikastla öldürdüğü General Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde Donald Trump yönetimine misillemelerine başladı. Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üs, sabaha karşı füzelerle vuruldu. CNN'de yer alan habere göre, görüntülerde İran'ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor. Planet Labs'tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.
TRUMP "BAZI HASARLAR VAR" DEMİŞTİ
İran'ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi" ifadesini kullandı.
İRAN'IN ABD ÜSLERİNE SALDIRISI
İran, gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.
İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin ölüdrdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını "yüzlerine tokadı indirdik" şeklinde nitelendirdi; Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin "direnişe yol açtığını" belirterek "Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğiliyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sadr: Trump'ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi
08 Ocak 2020 21:53
|Trump: Saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı
08 Ocak 2020 19:31
|Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'dan açıklama
08 Ocak 2020 17:31
|İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu
08 Ocak 2020 16:23
|NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı
08 Ocak 2020 15:20
|İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü!
08 Ocak 2020 09:36
|İran, ABD üssünü vurdu. Trump, açıklama yaptı
08 Ocak 2020 06:41
|İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08 Ocak 2020 06:11
|Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü
07 Ocak 2020 18:36
|Türkiye'de de şubeleri var... 46 milyon dolar tazminat ödeyecek
07 Ocak 2020 15:35