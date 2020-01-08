Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Herkatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 asker şehit olmuştur" denildi.
|08 Ocak 2020 21:40
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 askerin şehit olduğu bildirildi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
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