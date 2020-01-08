Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
ABD Başkanı Trump'un açıklaması sonrasında altının gram fiyatı 295 TL'ye kadar geriledi.
|08 Ocak 2020 21:48
|Yazdır
İran'ın, Irak'taki ABD üstlerine saldırısı, sonrasında ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı olacağı yönünde açıklama yapmaması üzerinde, bu sabah 309 TL'ye kadar yükselen gram altının fiyatları 295 TL'ye kadar geriledi
Altın fiyatları, Trump'un açıklama yaptığı saatten hemen sonra 301 TL'den 295 TL'ye düştü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Altın yedi yılın zirvesinden döndü
08 Ocak 2020 19:11
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
08 Ocak 2020 18:22
|Altın'da gün sonu fiyatları
08 Ocak 2020 17:34
|Gün sonu döviz fiyatları
08 Ocak 2020 17:17
|Hakan Atilla: Borsa, altın ve dövizden çok kazandırabilir
08 Ocak 2020 15:23
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
08 Ocak 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
08 Ocak 2020 12:34
|Gün ortası döviz fiyatları
08 Ocak 2020 12:10
|Gram altın 305 lira seviyelerinde
08 Ocak 2020 10:57
|Borsa güne düşüşle başladı
08 Ocak 2020 10:14