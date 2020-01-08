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Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş

ABD Başkanı Trump'un açıklaması sonrasında altının gram fiyatı 295 TL'ye kadar geriledi.
 08 Ocak 2020 21:48
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Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş

İran'ın, Irak'taki ABD üstlerine saldırısı, sonrasında ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı olacağı yönünde açıklama yapmaması üzerinde, bu sabah 309 TL'ye kadar yükselen gram altının fiyatları 295 TL'ye kadar geriledi

Altın fiyatları, Trump'un açıklama yaptığı saatten hemen sonra 301 TL'den 295 TL'ye düştü.
Memurlar.Net
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