1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasa Meclis'ten geçerse emekli olabilecekler

Ev hanımı olup herhangi bir emeklilği olmayanlar için bazı şartların karşılanması halinde emeklilik hakkının tanınmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, yasanın Meclis'ten geçmesi halinde ev hanımlarının borçlanarak emekli olabileceğini söyledi.
 08 Ocak 2020 22:03
Yazdır
Yasa Meclis'ten geçerse emekli olabilecekler

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

"2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar. 06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarının emekli olabilecekler."

EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

"Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir. Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelen zamla beraber bu borçlanmaların tutarları da değişmiştir. 2020 yılı itibariyle yurt dışı borçlanmasının günlük asgari tutarı 44.14 lira, diğerlerinde ise 31.39 liradır.

Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlığı borçlanması yurt dışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev hanımlarında 7.200 gün için 317 bin 808 lira, analık borçlanması gibi değerlendirilirse de 226 bin lira ödenmesi gerekecek. Farklı bir yöntemle ev hanımlığı borçlanması için daha makul bir tutar belirlenirse faydalanabilecek kişi sayısı çok daha fazla olacaktır."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Her okula bir sağlık personeli atansın teklifi
06 Ocak 2020 09:58		 Meclis'e 'öğrenci affı' teklifi sunuldu
31 Aralık 2019 12:11
Soru yanıtlamama rekoru Adalet Bakanlığı'nda
31 Aralık 2019 09:18		 Ziraat Mühendislerinin istihdamı hakkında soru önergesi
25 Aralık 2019 23:49
Güvenlik soruşturması tekliften çıkarıldı
21 Aralık 2019 20:23		 Libya ile askeri iş birliği mutabakatı TBMM'den geçti
21 Aralık 2019 16:29
Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor
18 Aralık 2019 22:10		 Ak Parti'den 18 maddelik kanun teklifi
17 Aralık 2019 17:10
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
17 Aralık 2019 14:38		 Doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi
05 Aralık 2019 23:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı22:49 - Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi22:43 - 3'üncü kişi hayatını kaybetti, Başhekimlik açıklama yaptı22:37 - Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu22:31 - 3 ilde okullar tatil edildi22:26 - Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması22:20 - Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı22:14 - Amasya'da bir AVM'de yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı22:08 - Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştırıldı22:03 - Yasa Meclis'ten geçerse emekli olabilecekler
21:58 - Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı21:53 - Sadr: Trump'ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi21:48 - Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş21:40 - Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu21:36 - İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi21:32 - Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi21:28 - Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı21:24 - 'Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boğazlı kazak 5
imajinasyon 2
değişmeyen tek şey değişimdir 2
james nunnally 1
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 2
Sibel ünli 1
bioritmik saat 3
gece gölgenin rahatına bak 1
Avustralyadaki yanginlar 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam