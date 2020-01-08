Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması
|08 Ocak 2020 22:26
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in gayrimeşru uygulamalarla Filistin halkının haklarını gaspettiği belirtilerek, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" ifadesine yer verildi.
Bakanlık, İsrail'in, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir. Filistin konusunda uluslararası toplumun hassasiyetlerini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren İsrail, gayrımeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam etmektedir. Ucuz iç siyasi hesaplarla Filistin'de işlediği suçlara her gün yenisini eklemektedir. İsrail'in, iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
08 Ocak 2020 22:54
|3'üncü kişi hayatını kaybetti, Başhekimlik açıklama yaptı
08 Ocak 2020 22:43
|Erdoğan'dan TürkAkım Projesine ilişkin paylaşım
08 Ocak 2020 20:26
|Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki
08 Ocak 2020 20:21
|Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti
08 Ocak 2020 20:11
|Erzurum Belediye başkanı ve müdürün zor anları
08 Ocak 2020 20:07
|CHP'den öğrencilere ücretsiz yemek için yasa teklifi
08 Ocak 2020 19:48
|Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP'den istifa etti
08 Ocak 2020 19:33
|Erdoğan ve Putin'den, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı
08 Ocak 2020 18:19
|İYİ Parti'den 'ABD-İran gerginliği' değerlendirmesi
08 Ocak 2020 17:41