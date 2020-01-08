1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasına 10 yıl önce dosyaya giren isimsiz bir ihbar mektubu damga vurdu. Aile avukatı Kemal Yavuz'un 'Tanıyorum, kendisiyle görüştüm' dediği kişi mektupta, "Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır. Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" iddiasında bulundu.
 08 Ocak 2020 22:37
Yazdır
Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu

Helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve partililerin de yer aldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan bulunduklar yerlerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

'SÖKME TALİMATINI VEREN VE TAKİP EDEN SEMİH YÜKSEKKAYA'DIR'

Duruşma, Aydı Özsıcak'ın savunmasının alınmasıyla başladı. Özsıcak, savunmasında GPS cihazlarının sökülmesine ait olduğu iddia edilen ve kendisinin de elinde tornavida olduğu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Daha sonra söz alan Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, ana soruşturma dosyasında yer alan isimsiz bir ihbar mektubunu dava dosyasına sundu ve mektupta yazanlar duruşmaya damga vurdu. Yavuz'un 'Tanıyorum' dediği kişi tarafından yazılan mektupta sanıklar hakkında şu iddialar yer aldı:

"Helikopterden parça sökme işini yöneten F.B. ve Semih Yüksekkaya değildir. Bu kişiler de daha yukarı bir yerden talimat aldılar çünkü bu olaydan sonra bunlar terfi ettirildiler. Semih Yüksekkaya albaydır, bakım komutanıdır. GPS cihazlarının sökme talimatını veren ve takip eden Semih Yüksekkaya'dır. Görüntüleri gönderen kişi görüntüleri çeken kişi değildir. Görüntüler yanlışlıkla helikopter kazasıyla ilgili dosyaya girmiş bir CD'dir, dosyadan alan bir kişi tarafından gönderildiği düşünülmektedir. Fotoğrafları çeken şahıs M.B.'dir. Kendisi albay ya da binbaşıdır.

29 YILLIK ASKERİ HAYATIMI MAHVETTİN

M.B. okul komutanlığına çağırılarak bu fotoğrafları neden çektiği ile ilgili ifadesi alınmıştır. İfadesi alındıktan sonra F. paşa tarafından 'Allah belanı versin. 29 yıllık askeri hayatımı mahvettin. Bu fotoğrafı ne diye çektin?' diyerek azarlanmıştır. Bu toplantıya katılanlar Tümgeneral S.S. ile Tuğgeneral F.B.'dir. Dönüşte Cemal Şahan, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan'ı yanlarına çağırarak ifade birliği içerisinde olalım talimatını vermiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın 'Biz zaten isimleri geç verdik size hiçbir şey olmayacak. İfade birliğinizi bozmayın' dediği ifade edildi. Nedim Bakırhan 'Ben oraya askeri helikopter için gittim' derim. Ancak 'Orada sivil helikopterler de görünce merak ettim yanına gittim ve inceledim' diyeceğim. Zaten komutan da 'Böyle ifade verin' diye söyledi demiştir. Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır.

AĞABEY BİZ SÖKTÜK AMA BİZ Mİ DÜŞÜRDÜK ?

Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı. Nedim Bakırhan'a 'Konuşma' demelerine rağmen sürekli panik içinde 'Ağabey biz söktük ama biz mi düşürdük?' demekte, hatta bir keresinde Helikopter 25'inde düştü biz 29'unda gittik. Cihazlar o zaman kayboldu, bizi bulurlar' demektedir. Dün operasyon başladığında savcı komutanla görüşürken iki bayan katibin geldiğini gören iki astsubay bilgisayarları kucaklayarak bayanlar tuvaletinden kaçırdılar. Bayan katipler de bunu görmüş olmalı. Sürekli bu 3 kişi toplanarak nasıl ifade vereceklerini konuşmaktalar. Hatta bir emekli askeri hakimi avukat tuttular. Ortak ifade vermeyi ve nasıl ifade vereceklerini ayrı ayrı kararlaştırdılar. Bu kişiler avukatlarıyla birlikte Malatya'ya gidip ifade vermek için hazırlandılar ancak Kara Kuvvetleri Komutanı'nın izin vermediğini F. paşa söyledi diye konuşmuşlardır."

Kemal Yavuz, sonra sırasıyla Aydın Özsıcak, Nedim Bakırhan ve Cemal Şahin'e bu mektupta yer alan iddiaları doğru olup olmadığını, ifade birliğini bozmamaları konusunda birilerinden talimat alıp almadıklarını sordu. Her 3 sanık da mektupta yazan iddiaların asılsız olduğunu, kendilerine ait olduğu ifadeleri hiçbir yerde söylemediklerini belirtti.

Sanık avukatları da mektubun isimsiz olduğunu ve delil niteliği taşımadığını söyledi.

YAVUZ: MALATYA'DA YÜRÜTLEN SORUŞTURMA AŞAMASINDA BU ŞAHISLA GÖRÜŞTÜM

Sanıklardan Nedim Bakırhan, mektubu yazan kişinin mahkemeye gelmesini isteyerek, "Kendisiyle yüz yüze görüşmek isterdim. Sayın Yavuz'dan merak ediyorum ismini açıklayabilir mi, hala kendisiyle görüşüyor mu?" dedi.

Bunun üzerine Kemal yavuz şunları söyledi:

"Şahsı ben tanıyorum. Malatya'da yürütülen soruşturma aşamasında bu şahısla görüştüm. Şahsın belirtmiş olduğu hususların gerçekle birebir örtüştüğünü savcılar söyledi. Bu noktadan sonra ben şahısla görüşmedim. O tarihte muvazzaf askerdi, belki de senin odandaydı, bilemem."

UÇUM: FURKAN YAZICIOĞLU'NUN SORULARINA CEVAP VERECEĞİM

Davut Uçum ise olayın açığa çıkmasını en çok kendisinin istediğini ancak birilerinin bunu istemediğini söyledi. Furkan Yazıcıoğlu'na da seslenen Uçum, "Ben Furkan Yazıcıoğlu ile karşılıklı konuşmak istiyorum. Savcılıktan izin alsın, bütün soruları getirsin sorsun. Ben, Furkan Yazıcıoğlu'na ne istiyorsa hepsinin cevabını vereyim" dedi.

Duruşma sonunda hakim davayı 22 Nisan'a erteledi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen, Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopteri arama çalışmalarında kırıma uğrayan S70 Sikorsky helikopterin soruşturmasını yürütmek üzere Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş ile olayla ilgili yürütülen soruşturma sırasında teknik takibe takılan dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Ergeç ile telefon görüşmesinde "Bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var. Biz de yaktık" dediği öne sürülen Yusuf Yiğit'in hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Ceren Özdemir'in katiline verilen rapor
08 Ocak 2020 19:15		 Doktora tekme atan sanıklar için istenen ceza belli oldu
07 Ocak 2020 23:18
Anestezi uzmanının ölümünde Michael Jackson detayı
07 Ocak 2020 23:08		 İkinci Çiftlik Bank vakası! 2 şüpheli tutuklandı
06 Ocak 2020 21:01
Görkem'in tahliyesine Savcılık itiraz etti
06 Ocak 2020 18:17		 Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor
05 Ocak 2020 16:36
Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti
05 Ocak 2020 16:01		 Kanım şifalı diyerek içirmişti. Cezası belli oldu
05 Ocak 2020 15:56
Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı yakalandı
04 Ocak 2020 16:31		 Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırmış
02 Ocak 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı22:49 - Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi22:43 - 3'üncü kişi hayatını kaybetti, Başhekimlik açıklama yaptı22:37 - Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu22:31 - 3 ilde okullar tatil edildi22:26 - Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması22:20 - Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı22:14 - Amasya'da bir AVM'de yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı22:08 - Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştırıldı22:03 - Yasa Meclis'ten geçerse emekli olabilecekler
21:58 - Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı21:53 - Sadr: Trump'ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi21:48 - Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş21:40 - Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu21:36 - İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi21:32 - Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi21:28 - Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı21:24 - 'Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
annemizin kızlık soyadını unutmak 1
süleymani'nin cenaze töreni 6
gmail hesabını davetiye ile almak 2
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
boğazlı kazak 5
ekpe udoh 1
psikolg 3
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
tutunamayanlar 2
iş yerinde ders çalışmak 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam