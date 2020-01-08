Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı
|08 Ocak 2020 23:00
|Yazdır
Gaziantep'te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandıktan sonra kendisine destek olanlara sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal, görevinden alındı.
Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandı. İnal, göreve başlamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti.
Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise teşekkür yazısını, "Müdürüm tebrik ederim, hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama haber vermedin" notuyla paylaşmıştı.
Tayyar'ın gündeme getirdiği konu sonrası İnal görevden alındı. İnal'ın görevden alındığını da yine Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı, "Az önce duydum görevden alınmış" paylaşımı ile duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı
08 Ocak 2020 16:52
|Bakan Soylu: Dijital takograf süresi 6 ay uzatıldı
08 Ocak 2020 16:34
|Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memuru' açıklaması
08 Ocak 2020 15:32
|'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' haberine yalanlama
08 Ocak 2020 14:52
|HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı
08 Ocak 2020 14:51
|TOBB'dan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim
08 Ocak 2020 14:42
|Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak
08 Ocak 2020 14:25
|Sit alanından izinsiz kum alan muhtara soruşturma
08 Ocak 2020 14:15
|Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek
08 Ocak 2020 14:07
|MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart
08 Ocak 2020 14:00