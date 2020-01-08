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Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
 08 Ocak 2020 23:06
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Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.
Anadolu Ajansı
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