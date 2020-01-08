1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı

Geçtiğimiz gün üniversite öğrencileriyle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili olarak "Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim" dedi.
 08 Ocak 2020 23:16
Yazdır
Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı

Usta oyuncu ve senarist Ercan Kesal, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinin kadrosunda ayrılan Kesal, bu ayrılığın nedenini de anlattı.

"KAYIPLARIM BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Öğrencilere yıllardır tecrübe ettiği konulardan bahseden Ercan Kesal, "Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" dedi.

"FARKLI İŞLERE YÖNELMEM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Dizilerin uzun sürelerinden şikayet eden Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Özgür Şef' markası icradan satışa çıkarıldı
08 Ocak 2020 23:11		 'Cep bilgisayarları yüzünden alzaymır çocuklar yetiştiriyoruz'
07 Ocak 2020 20:09
2019'un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu!
07 Ocak 2020 13:50		 Tuğba Özay'ın Matematik ile İmtihanı! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'
06 Ocak 2020 16:01
Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım
06 Ocak 2020 07:53		 Adnan Oktar'ın kedicikleri villa için birbirine girdi
05 Ocak 2020 22:44
Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı
02 Ocak 2020 13:41		 Acun Ilıcalı TV8'e eleman alacak...Peki şartlar neler?
31 Aralık 2019 16:52
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin neden bittiğini bu sözlerle açıkladı...
31 Aralık 2019 14:29		 Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım
31 Aralık 2019 09:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Dicle nehrinin kıyısındaki tarihi kent... Cizre00:03 - Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?00:02 - 9 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Bahis çetesinin para trafiği dudak uçuklattı23:33 - Avukat oğlunun müvekkilini öldüren baba tutuklandı23:27 - FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı23:21 - İmamoğlu: Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim23:16 - Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı23:11 - 'Özgür Şef' markası icradan satışa çıkarıldı23:06 - Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
23:00 - Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı22:54 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı22:49 - Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi22:43 - 3'üncü kişi hayatını kaybetti, Başhekimlik açıklama yaptı22:37 - Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu22:31 - 3 ilde okullar tatil edildi22:26 - Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması22:20 - Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
Dicle nehrinin kıyısındaki tarihi kent... Cizre
9 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süleymani'nin cenaze töreni 6
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Sibel ünli 1
erkan tan 4
azimut halkası 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 1
tutunamayanlar 2
psikolg 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam