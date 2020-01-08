FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|08 Ocak 2020 23:27
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.
"ByLock" kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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