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Bahis çetesinin para trafiği dudak uçuklattı

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti. Rapora göre çete üyelerinin banka hesaplarına, son 1 yılda toplam 500 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirtildi. 41 şüphelinin banka hesaplarına ve araçlarına ise şerh konulduğu bildirildi.
 08 Ocak 2020 23:40
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Bahis çetesinin para trafiği dudak uçuklattı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler 4 gün önce, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyelerinin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL giriş- çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu belirtildi.

81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 POLİS KATILDI

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
DHA
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