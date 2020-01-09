Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
|09 Ocak 2020 00:49
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,"
"ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan "EİE" ibareleri "EİGM" olarak "PMUM" ibaresi ise "EPİAŞ" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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