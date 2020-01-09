Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
|09 Ocak 2020 00:51
|Yazdır
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) 2008 ve sonrası model araçlar, 10/7/2020 tarihine kadar."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Hakkında Yönetmelik
09 Ocak 2020 00:59
|Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Ocak 2020 00:52
|Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
09 Ocak 2020 00:49
|9 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Ocak 2020 00:02
|İmamoğlu: Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim
08 Ocak 2020 23:21
|Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
08 Ocak 2020 22:54
|3'üncü kişi hayatını kaybetti, Başhekimlik açıklama yaptı
08 Ocak 2020 22:43
|Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması
08 Ocak 2020 22:26
|Erdoğan'dan TürkAkım Projesine ilişkin paylaşım
08 Ocak 2020 20:26
|Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki
08 Ocak 2020 20:21