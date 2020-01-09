Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR'DEN 'BANKAMATİK MEMURU' AÇIKLAMASI Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Akın Erim: Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur