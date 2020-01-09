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Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 09 Ocak 2020 00:52
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Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdari Yaptırımların Uygulanması

Madde 38 - İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.

Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13'teki kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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