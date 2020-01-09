Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|09 Ocak 2020 00:52
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İdari Yaptırımların Uygulanması
Madde 38 - İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.
Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13'teki kriterler dikkate alınır.
İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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