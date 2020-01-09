1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ülkenin kuzey ve doğusu parçalı ve çok bulutlu olaacak - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 09 Ocak 2020 06:30
Yazdır
Ülkenin kuzey ve doğusu parçalı ve çok bulutlu olaacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körefezi'inde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi
08 Ocak 2020 22:49		 Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştırıldı
08 Ocak 2020 22:08
Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi
08 Ocak 2020 21:32		 Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı
08 Ocak 2020 21:28
Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı
08 Ocak 2020 20:46		 Kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
08 Ocak 2020 20:36
Mersin'e şehit ateşi düştü
08 Ocak 2020 20:31		 Şehit Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi
08 Ocak 2020 20:15
Kirası uygun diye tuttuğu ev başına yıkıldı
08 Ocak 2020 19:43		 Ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor
08 Ocak 2020 19:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti09:13 - Denizli'de 3,7 büyüklüğünde deprem09:12 - 10 yıldır parkta tutulan araçlar çürüyor!09:10 - İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar09:09 - Özgür Özel'in kanun teklifine, Baro Başkanlarından büyük tepki09:04 - Dolar serbest piyasada düşüşle başladı08:55 - Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı08:55 - Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı08:40 - Çizgi filmler çocukları obez yapabilir!08:37 - Karayollarında durum
08:31 - 4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti08:16 - 36 yılda üç canını yitirdi08:09 - Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak08:00 - İstanbul'da 'insani geçim' 3 bin 192 lira07:40 - Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti07:36 - Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek07:15 - 'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'06:41 - Jet yargılama adliyelerde başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
ABD üslerine füze yağdı
Dicle nehrinin kıyısındaki tarihi kent... Cizre
36 yılda üç canını yitirdi
Jet yargılama adliyelerde başladı
Özgür Özel'in kanun teklifine, Baro Başkanlarından büyük tepki
9 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 1
imajinasyon 2
Sibel ünli 2
virüslü organ 1
boğazlı kazak 7
böcek korkusu 1
kibariye'li limonata reklamı 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
geçen ayın enleri 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
SON İLANLAR
Trabzon Ersin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel 2 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm Engelli 1 İşçi Alacak
İzmir urit Urla 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 50 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 92 İşçi Alacak
Afyonkarahisar sanper Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam