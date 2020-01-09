'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'

Özellikle CHP'li ve HDP'li belediyelerde, altı yedi yıldır çalışan yaklaşık iki bin kişi işten çıkarıldı. Gazetemize konuşan Memur-Sen'e bağlı Bem Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu "Seçim meydanında hızını alamayan başkanlar var. Yarışı ne kadar zor kazanmışsa onun öcünü emekçiden alıyor. Adana'da, Mersin'de, Kırşehir'de, Batman'da, Bilecek Bozüyük işten çıkarılmalar yaşanıyor" dedi. Sözleşmeli olarak çalışanların işten çıkarılma sebebini de anlatan Uslu "Ne oldu da işten çıkarılmalar yaşanıyor? Niçin 2017-2018 yıllarında yaşanmadı? Elbette ki bunun sebebi 31 Mart Mahalli Seçimleri. Bu arkadaşlar o ildeki tüm altyapıya, üstyapıya hakim. Birikimleri var. Bunları işinden ediyorsun, yenilerini işe alıyorsun. Yeni alımlara karşı değiliz, istihdam alanları oluşturmak görevin ama işsizlere istihdam yerine işsizlik ordusuna yeni üye katıyorsun. Belediyeler gereksiz harcama yapacaklarına nasıl istihdamı artırırız onu düşünsünler" diye konuştu. CHP'li ve HDP'li belediyelerin işten çıkarma sürecinde bazı yollara da başvurduğunu belirten Uslu şöyle devam etti: Bir de uyanıklık peşindeler. Bazı sözleşmeli personele 'Şirkete geçeceksiniz. Sizi önce oraya alacağız' diyorlar. Niye? Şirkete aldıktan sonra ileriki zamanlarda şirketten de atacak. Tepki toplamamak için kademeli olarak yapıyorlar. Şu anda altı yedi senedir belediyede çalışanlar var. Her işinizde başarılısınız. Yedi sene sonra bir belediye başkanı geliyor ve sana birden bire 'Liyakatsizsin' diyor. Esas amaçları kendi partizanlarını akrabalarını belediyelere doldurmak.

İlaç alamazlarsa yeteri kadar beslenemezlerse nasıl yaşayacaklar. Evine ekmek götüremeyen insanların neler yaptığını haberlerden görüyoruz. Hiç mi bunları düşünmüyorlar. Kafaları empatiye değil zulme çalışıyor. 25 yıl sonra değişim oldu acısını emekçiden çıkardılar.

"BASKI 1 NİSAN'DA BAŞLADI"

İşten çıkarılmaların yanı sıra memura baskı da arttı. Yalova'daki bir çalışanı Ardahan'a, İzmir'dekini de Çankırı'ya sürüyorlar. Daha kötüsü orkestra şefini mezarlıklara, tercümanı barınaklara gönderiyorlar. 'Martın sonu bahar' dediler, geldiler sürgüne başladılar. İzmit'teki belediye başkanının seçim sloganı 'Gülümse İzmit' idi. İzmit şu anda kan ağlıyor.

Sefa Bilgitekin