Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
|09 Ocak 2020 07:40
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İddiaya göre, 60 yaşındaki Hatip Sayılgan öğleden sonra Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesini yağmurdan sonra kontrole gitti. Aradan 4 saat geçmesine rağmen Sayılgan'dan haber alınamayınca yakınları Sayılgan'a telefonla da ulaşamayınca akşam üzeri traktör ile portakal bahçesine gitti.
Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısını bulamadı. Daha sonra köpek seslerinin geldiği yöne doğru gidince 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Baysal seslenince köpekler Baysal'a da saldırdı. Bunun üzerine Baysal tüfekle köpeklere ateş etti. Dayısının köpekler tarafından parçalanarak öldürüldüğünü gören Baysal polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Bu arada Sayılgan'ın kendini parçalayan köpekleri hamile oldukları zamanda baktığı, onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Vatandaşlar köpeklerin başı boş olarak bırakılmasına tepki gösterdi. Baysal ise, "Olay yerine geldiğimizde 3 köpek dayımın üzerindeydi, iki köpek ise nöbet tutuyordu. Ben iyi ki tüfekle gelmişim bize de saldırdılar tüfek olmasa bizi de yiyeceklerdi. Bu köpeklere artık bir çare bulunsun" diye feryat etti.
Polisin incelemesinin ardından şahsın cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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