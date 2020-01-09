İstanbul'da 'insani geçim' 3 bin 192 lira

Araştırmalara göre, İstanbul'da asgari geçim için en az 3 bin 192 lira gerekiyor. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan tespite göre, orta büyüklükte bir ailenin geçinebilmesi insani şartlar gerekiyor. İGİAD'ın 2004 yılından beri Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma, 2014 yılı itibariyle asgari insani geçim ücreti (İGÜ), olarak revize edildi ve hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi.

İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması'nda yer alan 12 farklı bölge için yapılmaya başlandı. İki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan bu araştırma, bir ailenin, gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor.

ASGARİ GEÇİM İÇİN EN AZ 3 BİN 192 LİRA GEREKİYOR

TÜİK tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul'daki bir işgörene ailesini geçindirebilmesi için asgari olarak aylık toplam 3 bin 192 lira ödemesi gerekiyor. Tespit edilen İGÜ rakamı, SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneklerinin İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçladığını aktardı. Karahan, İGÜ'nün iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplandığını, işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, İGÜ'nün işletmelerde uygulanmasının maliyet artışı getirmediğini, aksine verimliliği ve bereketi artırdığını dile getirdi.

ALİ YILDIRIM