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Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak

YÖK vakıf üniversitelerindeki kontenjanlara "tercih" standardı getirdi. Yeni kontenjanlar 2019 YKS'de kayıt yaptıran öğrenci sayısına 5 eklenerek hesaplanacak. Çıkan sayı 5'lik ya da 10'luk sayıya tamamlanacak. Lisans programlarında yüzde 9'luk daralma olabilir
 09 Ocak 2020 08:09
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Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerindeki kaliteyi artırmak için getirdiği bazı standartlara bir yenisini daha ekledi. AR-GE bütçesi, öğrenci başına düşen kitap sayısı ve öğretim üyesi yetiştirme zorunluluğunun ardından kontenjan belirlememede de yeni bir formül hayata geçirildi. Buna göre kontenjanlarda artık bir önceki yılın kayıt sayısı, yani tercih edilme oranları esas alınacak. Bu yılki kontenjanlar 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilgili programa kayıt yaptıran öğrenci sayısına 5 eklenerek belirlenecek. Elde edilen sayı 5'lik ya da 10'luk sayıya tamamlanacak. Örneğin kontenjanı 70 olan bir programa 2019 YKS'de 48 aday kaydolduysa bu sayıya 5 eklenecek. 53 olarak belirlenen sayı 5'lik dilime yakın olduğu için 55'e yuvarlanacak. Ya da kontenjanı 60 olan bir programa 2019 YKS'de 43 kişi kaydolduysa bu sayıya yine 5 eklenecek. 48 olarak belirlenen sayı 10'luk dilime yakın olduğu için 50'ye yuvarlanacak.

HEDEF RASYONEL HESAPLAR

SABAH'a konuşan YÖK kaynakları yeni düzenlemenin atıl kontenjanların önüne geçmek ve rasyonel ve gerçekçi kontenjan planlaması yapılabilmesi için hayata geçirildiğini söyledi. Boş kontenjanların artık düşürülmesi gerektiğini söyleyen YÖK kaynakları "Talebin olmadığı bölümlerin kontenjanlarının fazla tutulmasının anlamı yok. Çünkü öğrenci talep etmiyor" dedi.

DARALMA BEKLENİYOR

Üniversiteli işsizler sorununun büyüdüğüne dikkat çeken YÖK kaynakları özel sektör ve kamunun ihtiyaçlarına göre kontenjan belirlenmeye başladığını hatırlatarak "Bu çerçevede kontenjan belirleme komisyonunun planlarını dikkate almak durumundayız" diye konuştu. Yeni uygulamanın zorunlu olarak vakıf üniversitelerini daha çok kalite odaklı büyümeye yönlendireceğini söyleyen uzmanlar ise daha az tercih edilen üniversitelerin küçülmek zorunda kalacaklarını anlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte lisans programlarında yüzde 9, önlisnas programlarında ise yüzde 11'lik bir daralma olması bekleniyor.

Ceyda Karaaslan
Sabah
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