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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 09 Ocak 2020 08:37
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karaman-Mut yolunun 68-70. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle sürücüler Mut-Gülnar yoluna yönlendiriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silvan-Kozluk ayrımı-Batman yolunun 8. kilometresinde (Bıçakçı mevkisi) meydana gelen obruk nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki Trabzon şehir geçişi ve Reşadiye Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı
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