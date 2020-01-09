Dolar serbest piyasada düşüşle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9270 liradan, avro 6,5940 liradan güne başladı
|09 Ocak 2020 09:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,9270 liradan, avro 6,5940 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9250 liradan alınan dolar, 5,9270 liradan satılıyor. 6,5920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5940 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6170 lira olmuştu.
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