İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar





Online ticaret kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranlarının giderek artması satıcı kılığındaki kötü niyetli kişilere yeni gelir kapılarını da aralıyor. Söz konusu kişilerin son dönemde özellikle uyguladıkları taktik ise stok yalanı oluyor.

Ellerinde olmayan ürünlerin ilanlarını çıkıp online kanallar üzerinden müşteri ile temas kuran satıcılar, kredi kartı üzerinden yapılan ödeme sonrası neredeyse 30 günü bulan bir bekletme süresi sonunda elimizde satın alınan üründen kalmadı diyerek para iadesi yapıyor.

STOKTA YOK DENİLİP İADE YAPILIYOR

Haftalar öncesinden parasını peşinen ödeyerek satın aldığı ürüne yönelik, 'yurt dışından geliyor', 'gümrükte', 'iki güne yolluyoruz' gibi geçiştirme sözler üzerine durumdan kuşkulanarak sürekli firmayla kontak kurmak zorunda kalan tüketici ise; karşı tarafın telefonlara çıkmaması ya da lakayıt tavırlarıyla çileden çıkarken, haftalar sonra ürünün stokta olmadığı yalanıyla tarafına yapılan para iadesi ile mağduriyeti kısmen de olsa sona ermiş oluyor.

Şikayet platformları ile sosyal medya hesaplarında verdiği siparişi alamadığını belirten çok sayıda şikayet bulunuyor.



'PARAYI İŞLETİYORLAR' İDDİASI!

Online tarafta bir dönemin önde gelen kimi e-ticaret sitelerinin de uyguladığı yöntemin perde arkasında ise toplanan paranın işletildiğine yönelik iddialar var. Kimi zaman piyasanın da çok altında fiyatlar ile çıkılan sahte ilanlar üzerinden tüketicileri ağına düşüren kişilerin ürünler üzerinden topladıkları paraları ise farklı yatırım araçları üzerinden değerlendirdiği öne sürülüyor.

30 GÜNLÜK SÜRE ELLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İşin hukuki tarafa taşınmaması için ise en büyük dayanak uzaktan mesafeli alışverişlerin tabi olduğu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği oluyor. Mesafeli satış sözleşmelerine göre; tedarikçi 30 gün içerisinde tüketicinin aldığı ürünü adresine göndermekle yükümlü. Söz konu zaman dilimi içerisinde gönderilmeyen ürünlerin ise parasının iade edilmesi gerekiyor.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanıyor.

YASAL SÜREÇ İÇİN SÜREKLİ TEMASTA KALIYORLAR

Bu yasal düzenlemeye sığınarak parayı aldıktan sonra kendilerine 30 günlük bir bekletme süresi oluşturan sözde satıcılar, çeşitli bahanelerle müşterilerle bir şekilde iletişimi sürdürerek işin yasal noktaya taşınmasını da engelliyor. Kendisine verilen cevaplardan tatmin olmayıp, durumdan işkillenen vatandaşın ise parası süre sonu beklenmeden hesaba iade ediliyor.

Hukukçular, stokta olan ürün sayısının belirtilmesi ve istenildiğinde belgelendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.



BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN!

Ticaret Bakanlığı'nın TÜBİS diye bir şikayet sistemi olduğunu ve mağdurların buraya başvurması gerektiğini ayrıca hakem heyetlerinin de belli bir rakama kadar şikayetlere yönelik harekete geçebildiğine dikkat çeken tüketici birlikleri, bakanlığın denetimler sonrası her bir sözleşme için ayrı para cezası uyguladığını da kaydediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI EL ATTI

Son zamanlarda sayıları giderek artan ve ciddi mağduriyetlere yol açan tüketici şikayetlerine yönelik beklenen adım Cumhurbaşkanlığı programında yer aldı. 2020 programına alınan maddeler arasında, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatın güncel gelişmelere yönelik gözden geçirilerek tekrardan düzenlenmesi de bulunuyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLECEK

Bu kapsamda ise atılacak adımlar arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin değiştirilmesi de gündemde. Yapılacak düzenleme ile 30 günlük sürede kısaltmaya ve tedarik sürecine ilişkin tüketiciyi koruyacak ifadelerin de konulması bekleniyor. Ayrınca yıl içerisinde atılacak adımlar arasında Amazon ve Alibaba gibi uluslararası online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınan ürünlerin kolay iade edilmesi için de yeni bir mevzuat çalışması yürütülecek.



GÜVEN DAMGASI DEVREDE

Öte yandan Türkiye'deki e-ticaretin güvenli bir şekilde sürmesi ve yerleşmesini sağlamak için Ticaret Bakanlığı'nın güven damgası uygulaması da hayata geçirildi. Damgayı almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine ise güven damgaları verildi.



STOK SAYISI MUTLAKA YAZILMALI

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şükran Eroğlu, sözleşmelerdeki 30 günlük sürenin teslimat süreciyle ilgili olduğunun altını çizerek, online kanallar üzerinden yapılan ürün satışlarında stoklarda üründen kaç adet bulunduğunun yazılması ve istendiği takdirde de belgelenmesi gerektiğinin altını çizerek stok sayısını aşan taleplerin ise alınmaması gerektiğini vurguladı.

TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİNİZ!

Aldığı ürünün haftalar sonra stokta yok denilerek kendisine parasının iadesi yapılanların tedarikçiye tazminat davası açabileceği ve parasının bugün yüzde 12 olan avans faizini de alabileceğini belirten Eroğlu, ayrıca bakanlığa ve il ticaret müdürlüklerine de konuyla ilgili şikayetlerini iletebileceklerini kaydetti.



Kenan Biter