Denizli'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Bozkurt ilçesi olduğu ifade edildi.
|09 Ocak 2020 09:13
|Yazdır
Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Bozkurt ilçesi olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 07.52'de deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti 3,7 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 8,7 kilometre olduğu ifad edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı
09 Ocak 2020 11:59
|Ölüme detektörlü tedbir!
09 Ocak 2020 10:01
|Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Ocak 2020 08:55
|Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Ocak 2020 19:07
|Bunlar da yöresel kardan adamlar
07 Ocak 2020 14:59
|Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı
07 Ocak 2020 12:24
|Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı
07 Ocak 2020 10:41
|MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız
07 Ocak 2020 10:29
|Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
06 Ocak 2020 09:29
|Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile kaza yaptı
05 Ocak 2020 21:24