İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti
|09 Ocak 2020 09:17
|Yazdır
Olay Eskişehir-Ankara karayolu üzeri, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı yanında yaşandı. Alınan bilgilere göre; yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Hasan İ. (28), saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyoluna geldi. Burada yol üstüne konumlandırılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki trafik yön levhasına çıkan şahıs, atlamak istedi.
Polis itfaiye merdiveniyle şahsın yanına çıktı ' Hasan İ.' yi gören çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından yol üzerine atlama yatağını hazırlanarak bir polis, bir itfaiye eri merdivenle şahsın bulunduğu yere çıktı.
Burada Hasan İ.' yi ikna etmeye çalışan ekip, ilk hamlesinde başarılı olamadı. Daha sonra para yardımı istediğini söyleyen şahsa, polis cüzdanındaki parayı çıkarak inmesi halinde kendisine vereceğini söylese de Hasan İ., yine ikna olmadı. ' Kaymakam intihar girişiminde bulunan şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Ardından Hasan İ.' yi ikna edemeyen polis ekipleri, 'Ne istiyorsun' diye sordu. Şahıs, yardıma muhtaç olduğunu ve kaymakamlıktan yardım istediğini belirtti.
Ekipler, kendisine yardımcı olacaklarını ve kaymakamlığa bizzat götüreceklerini söyleseler de, Hasan İ. yine ikna olmadı ve kaymakamın gelmesini istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, hemen şahıs ile iletişime geçti. Aşağı inmesi halinde kendisine yardım edeceğine söz veren Kaymakam Yılmaz, havanın soğuk olduğunu daha fazla durmamasını söyledi.
Hasan İ., yine ikna olmayınca Kaymakam Yılmaz bu kez itfaiye aracının üstüne çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren karşılıklı konuşma sonunda Hasan İ. bu kez ikna olarak polis ve itfaiye ekiplerince aşağı indirildi. Aşağı indirilen Hasan İ. ' ye yardım edeceğine tekrar söz veren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, şahsın hastane kontrolünün ardından Tepebaşı Kaymakamlığına getirilmesini istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
09 Ocak 2020 11:58
|20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
09 Ocak 2020 11:48
|Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
09 Ocak 2020 11:29
|Konya'da restoran sahibi hesap kavgasında müşterisini öldürdü
09 Ocak 2020 11:28
|Diyarbakır'da bir kişi ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulundu
09 Ocak 2020 10:59
|36 yılda üç canını yitirdi
09 Ocak 2020 08:16
|Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
09 Ocak 2020 07:40
|Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı
08 Ocak 2020 22:20
|Amasya'da bir AVM'de yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
08 Ocak 2020 22:14
|MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanık hakim karşısında
08 Ocak 2020 18:52