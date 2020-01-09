1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti

Eskişehir ' de, bir şahıs çevreyolu üzerine konulan trafik yön levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki levha üzerine çıkan şahsı ikna edemeyince, yardıma muhtaç olduğu belirten şahıs için Tepebaşı Kaymakam Erdinç Yılmaz olay yerine gelip, ' yardım sözü ' vererek şahsı indirdi.
 09 Ocak 2020 09:17
Yazdır
İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti

Olay Eskişehir-Ankara karayolu üzeri, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı yanında yaşandı. Alınan bilgilere göre; yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Hasan İ. (28), saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyoluna geldi. Burada yol üstüne konumlandırılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki trafik yön levhasına çıkan şahıs, atlamak istedi.

Polis itfaiye merdiveniyle şahsın yanına çıktı ' Hasan İ.' yi gören çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından yol üzerine atlama yatağını hazırlanarak bir polis, bir itfaiye eri merdivenle şahsın bulunduğu yere çıktı.

Burada Hasan İ.' yi ikna etmeye çalışan ekip, ilk hamlesinde başarılı olamadı. Daha sonra para yardımı istediğini söyleyen şahsa, polis cüzdanındaki parayı çıkarak inmesi halinde kendisine vereceğini söylese de Hasan İ., yine ikna olmadı. ' Kaymakam intihar girişiminde bulunan şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Ardından Hasan İ.' yi ikna edemeyen polis ekipleri, 'Ne istiyorsun' diye sordu. Şahıs, yardıma muhtaç olduğunu ve kaymakamlıktan yardım istediğini belirtti.

Ekipler, kendisine yardımcı olacaklarını ve kaymakamlığa bizzat götüreceklerini söyleseler de, Hasan İ. yine ikna olmadı ve kaymakamın gelmesini istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, hemen şahıs ile iletişime geçti. Aşağı inmesi halinde kendisine yardım edeceğine söz veren Kaymakam Yılmaz, havanın soğuk olduğunu daha fazla durmamasını söyledi.

Hasan İ., yine ikna olmayınca Kaymakam Yılmaz bu kez itfaiye aracının üstüne çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren karşılıklı konuşma sonunda Hasan İ. bu kez ikna olarak polis ve itfaiye ekiplerince aşağı indirildi. Aşağı indirilen Hasan İ. ' ye yardım edeceğine tekrar söz veren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, şahsın hastane kontrolünün ardından Tepebaşı Kaymakamlığına getirilmesini istedi.


İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
09 Ocak 2020 11:58		 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
09 Ocak 2020 11:48
Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
09 Ocak 2020 11:29		 Konya'da restoran sahibi hesap kavgasında müşterisini öldürdü
09 Ocak 2020 11:28
Diyarbakır'da bir kişi ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulundu
09 Ocak 2020 10:59		 36 yılda üç canını yitirdi
09 Ocak 2020 08:16
Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
09 Ocak 2020 07:40		 Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı
08 Ocak 2020 22:20
Amasya'da bir AVM'de yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
08 Ocak 2020 22:14		 MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanık hakim karşısında
08 Ocak 2020 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:14 - Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık12:09 - Dolar'da sert düşüş yaşanıyor11:59 - Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı11:58 - Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi11:58 - Komedyen Atalay Demirci sağlık sorunları nedeniyle savunmasını hazırlayamamış11:57 - Hülya Koçyiğit, 'Emekliler devlete yüktür' dedi mi?11:51 - 'Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek'11:48 - 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.11:46 - 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi11:29 - Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
11:28 - Konya'da restoran sahibi hesap kavgasında müşterisini öldürdü11:21 - 'Kurası çıkmayanların gözyaşları daha makbuldür'11:19 - Terör örgütüne katılmanın şifresi 'Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im'11:19 - Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası11:18 - 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı11:17 - Gram altın 294 lira seviyelerinde11:11 - Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 24 işçi işine kavuştu11:05 - Tapu'dan Görevde Yükselme sınavı için bilgilendirme duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
Geç gelen cezalar araba sattırıyor
Yavaş, İyi Parti ilçe başkanının kardeşini Genel Müdür yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikolg 2
değişmeyen tek şey değişimdir 2
azimut halkası 3
statü 2
ekpe udoh 1
şu an çalan şarkı 4
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 2
virüslü organ 1
Simon fallette 3
Yakıt Parası 1
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam